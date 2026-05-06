雙鴻首季每股賺12.61元創高 連3季賺1股本

散熱廠雙鴻今天公布第1季財報，營收85.51億元，季增12.9%，年增93.6%；歸屬母公司淨利11.64億元，季增25.2%，比去年同期成長1.27倍，單季每股純益12.61元，創歷史新高，已連續3個季度賺進超過1個股本。

雙鴻第1季毛利率29.66%，季增3.27個百分點，年增2.3個百分點，僅略低於去年第3季的29.77%，為歷史次高。

雙鴻今天表示，AI資料中心帶動液冷散熱需求，動能依舊非常強，預估第2季營運會比第1季再成長，接著下半年包括ASIC（特殊應用積體電路）等新專案陸續出貨，全年營運可望呈現逐季成長。

雙鴻董事長林育申先前表示，2026年液冷散熱市場仍然很有看頭，隨液冷散熱滲透率持續提高，雙鴻除了水冷板（Cold Plate）、分歧管（Manifold），另外In-row CDU（列間冷卻分配單元）也會加入量產，樂觀預估2026年營收年成長率將超過50%。

不過今天市場傳出輝達（NVIDIA）下一代VeraRubin平台的均熱片設計出現重大變更，原將採雙片式的設計，改回單片式，導致產品單價大幅下滑，今天散熱族群股價一片綠油油，健策（3653）、奇鋐（3017）殺落跌停，雙鴻也大跌65元或5.56%，收1105元。