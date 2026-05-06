快訊

愛爾麗風暴擴大…謝金燕發聲譴責 林志穎也火速切割：已無合作

五六年級生共同陰影…共用毛巾一人感染全家治療 嚴重恐失明

關鍵48小時！傳美伊接近達成停戰協議 30天內逐步解封荷莫茲海峽

聽新聞
0:00 / 0:00

首季不如預期…M31：今年營收成長目標不變 估增2位數

中央社／ 新竹6日電
圖為M31總經理張原熏。圖／M31提供
圖為M31總經理張原熏。圖／M31提供

矽智財（IP）廠M31總經理張原熏今天表示，第1季營運表現不如預期，不過，今年營運展望依然樂觀，全年營收成長目標不變，應可成長2位數水準。

M31召開線上法人說明會，說明第1季營運結果。第1季營收3.95億元，季減27.5%，稅後淨損4925萬元，每股虧損1.18元。

張原熏說，第1季營運表現不如預期，主要是受客戶專案遞延影響，觀察4月營收回升至1.69億元，年增30.74%，已逐步恢復成長動能，今年營運展望依然樂觀，營收成長目標不變，應可成長2位數。

張原熏表示，中國IC設計客戶需求多元，預期今年業務進展可望優於預期，北美IC設計客戶今年可能推進A14先進製程，第2季將與北美晶圓代工廠展開第一個合作案。

營收 總經理

延伸閱讀

建新財報／第1季EPS 0.67元 新科智慧物流園區目標第2季啟動添動能

汎銓首季EPS -0.61元 4月營收2.12億元創同期新高

緯軟財報／首季獲利創同期新高 4月營收登頂

世界先進第2季晶圓出貨估增13%　全年營收增逾16%

相關新聞

威剛營收／4月105.6億元再創高、年增1.7倍 第2季成長動能延續

受惠記憶體合約價強勢上行，威剛（3260）4月營收再創新高，單月營收達105.6億元，連續2個月刷新歷史紀錄，年增1.7倍；隨著NAND Flash合約價漲勢擴大，推動4月SSD營收攀升至32.2億元

達爾膚超額配息！首季每股賺1.88元、擬發2元現金股利

達爾膚（6523）首季獲利受高基期與競爭加劇影響明顯下滑，但董事會仍決議配發第1季現金股利每股2元，優於單季EPS 1.88元，配發率達106.4%，形成「超額配息」。公司表示，第1季應為今年營運谷底

台燿財報／首季獲利年增近9成 EPS 4.36元、毛利率升至25.2%

利基型銅箔基板廠台燿（6274）6日公布首季財報，受惠高階材料需求延續與產品組合改善，首季稅後純益達12.6億元，季增16.2%、年增87.5%，每股稅後純益4.36元，獲利年增幅度明顯優於營收成長。

威剛法說會／明年記憶體缺貨沒有疑問 NAND下半年接棒大漲

記憶體模組大廠威剛（3260）6日召開法說會，對第2季及下半年營運釋出樂觀看法。威剛表示，AI大模型帶動推論需求快速增加，記憶體供需結構已明顯轉向賣方市場，上半年DRAM漲勢率先啟動，下半年則看好NA

AOI新兵報到！華洋精機5月25日上櫃 競拍底價每股80.19元

自動光學檢測（AOI）設備廠華洋精機預計5月25日掛牌上櫃，將於5月8日至12日辦理競拍，底價每股80.19元，於5月1...

威剛4月營收再創高、年增1.7倍 陳立白：記憶體未來一年維持賣方市場

記憶體模組大廠威剛（3260）6日公布4月營收，受惠記憶體合約價強勢上行，單月合併營收達105.6億元，連續二個月刷新歷史新高，月增0.2%，年增仍達1.7倍，穩居百億元高檔。隨NAND Flash合

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。