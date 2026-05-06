首季不如預期…M31：今年營收成長目標不變 估增2位數

矽智財（IP）廠M31總經理張原熏今天表示，第1季營運表現不如預期，不過，今年營運展望依然樂觀，全年營收成長目標不變，應可成長2位數水準。

M31召開線上法人說明會，說明第1季營運結果。第1季營收3.95億元，季減27.5%，稅後淨損4925萬元，每股虧損1.18元。

張原熏說，第1季營運表現不如預期，主要是受客戶專案遞延影響，觀察4月營收回升至1.69億元，年增30.74%，已逐步恢復成長動能，今年營運展望依然樂觀，營收成長目標不變，應可成長2位數。

張原熏表示，中國IC設計客戶需求多元，預期今年業務進展可望優於預期，北美IC設計客戶今年可能推進A14先進製程，第2季將與北美晶圓代工廠展開第一個合作案。