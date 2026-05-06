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達爾膚超額配息！首季每股賺1.88元、擬發2元現金股利

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
Dr.Wu達爾膚生技董事長吳奕睿。記者黃義書／攝影
Dr.Wu達爾膚生技董事長吳奕睿。記者黃義書／攝影

達爾膚（6523）首季獲利受高基期與競爭加劇影響明顯下滑，但董事會仍決議配發第1季現金股利每股2元，優於單季EPS 1.88元，配發率達106.4%，形成「超額配息」。公司表示，第1季應為今年營運谷底，後續將透過新品及海外市場調整，力拚營運回溫。

達爾膚6日公告首季財報，第1季營收2.76億元，年減20.5%；毛利率67.24%，較去年同期下滑5.39個百分點；營業利益8,836萬元，年減48.7%，營業利益率31.98%，較去年同期下滑17.67個百分點；稅後純益8,489萬元，年減45.2%，EPS 1.88元。

公司說明，首季營收年減約兩成，主因去年同期配合產品升級進行大規模庫存出清與促銷，墊高比較基期，今年沒有相同規模促銷活動，導致營收回落。毛利率下滑則與營收規模下降、成本結構受影響有關。

達爾膚首季國內實體與線上通路均較去年同期下滑，除戰爭等外部因素影響消費者對非必需保養品的購買意願外，大量韓國平價美妝品牌進入台灣市場，也使競爭壓力升高。

海外市場方面，達爾膚表示，以香港市場表現最具挑戰，日本市場也仍待調整；不過，中國大陸市場在權利金收入帶動下表現強勁，首季呈雙位數成長，若將大陸與香港合併觀察，大中華區仍維持成長。

展望今年，達爾膚預期新品及升級產品比重維持10%至15%，第2季將推出彩妝新品與防曬系列升級產品。公司並規劃今年新增海外市場，最快第4季有機會落地，潛在市場將以尚未進入的東南亞國家為主。

達爾膚 營收 韓國

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