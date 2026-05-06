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台燿財報／首季獲利年增近9成 EPS 4.36元、毛利率升至25.2%

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
台燿公司廠房外觀。記者尹慧中攝影
台燿公司廠房外觀。記者尹慧中攝影

利基型銅箔基板廠台燿（6274）6日公布首季財報，受惠高階材料需求延續與產品組合改善，首季稅後純益達12.6億元，季增16.2%、年增87.5%，每股稅後純益4.36元，獲利年增幅度明顯優於營收成長。

台燿第1季營收100.5億元，季增10.2%、年增57.8%；毛利率25.2%，季增3.1個百分點、年增1.1個百分點；營益率18.2%，季增4.1個百分點、年增3.5個百分點，顯示在營收規模放大下，本業獲利能力同步改善。

從產品結構來看，台燿首季高階材料占比維持高檔，其中極低損耗（ELL）與超低損耗（SLL）產品營收比重達38%，較去年同期33%明顯提升，也高於去年第4季的36%；甚低損耗（VLL）與低損耗（LL）產品占比則為32%，整體高階材料合計占比達70%，成為支撐毛利率與營益率表現的重要動能。

法人解讀，AI伺服器、高速網通與高階交換器需求持續推升低損耗、高頻高速材料用量，帶動台燿高階CCL產品占比維持高檔。後續市場將關注AI伺服器與網通客戶拉貨動能能否延續，並進一步支撐全年營運表現。

台燿 營收

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