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鉅明財報／第1季獲利0.34億元 EPS 0.66元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

高爾夫球具代工大廠鉅明（8928）6日公布第1季財報，單季獲利0.34億元，年減56%，每股純益為0.66元。展望營運前景，法人指出，該公司越南新廠自3月開始放量出貨，將可為營收增長加持。

鉅明指出，該公司自去年第4季進入營運旺季，而因主力客戶TaylorMade提前進行鋪貨，以致上季出貨量出現變化，第1季營收7.54億元，年減27.4%，以致影響獲利表現，單季稅後純益為0.34億元，年減56%，每股純益為0.66元。

展望前景，法人表示，鉅明為配合主力客戶高爾夫球品牌商TaylorMade長線需求，正推進越南投資案，去年已在同奈省工業區購地，並分兩階段推進建廠計畫；歷經完成第一期廠房與生產設備布署，並取得執照申請等，自去年啟動試產作業後，進入3月份開始量產、出貨。

該公司的越南廠產線以金屬粉末射出成型（MIM）技術為主，具備高度塑形能力，與傳統CNC加工或鑄造方式相比，不僅成本更具優勢，生產時程也較短，初期將聚焦於高爾夫球具所需的螺絲、螺帽等特殊規格配件，供應給同為TaylorMade代工的明安使用。

法人預期，該公司的越南廠區逐步放量後，將有助營運由原有球桿頭製造與組桿，拓展至相關零配件領域，推升獲利成長。

同時，TaylorMade今年所推出的新款式產品獲市場好評和熱銷，依往年操作經驗，第2季可望有追加訂單釋出，可為鉅明上半年營運表現加分。

越南 營收

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