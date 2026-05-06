威剛法說會／明年記憶體缺貨沒有疑問 NAND下半年接棒大漲

記憶體模組大廠威剛（3260）6日召開法說會，對第2季及下半年營運釋出樂觀看法。威剛表示，AI大模型帶動推論需求快速增加，記憶體供需結構已明顯轉向賣方市場，上半年DRAM漲勢率先啟動，下半年則看好NAND接棒續漲，且以全球AI布建速度來看，明年記憶體持續缺貨「沒有疑問」。

威剛首季毛利率達55.7%，稅後純益95.34億元，每股稅後純益30.05元，獲利表現大幅跳升。公司指出，第2季毛利率表現將力求與第1季相當，且4月營收再創高後，對5月、6月接單與出貨狀況仍維持樂觀看法，預期第2季出貨量將較第1季增加，全年營運則力求持續成長。

在庫存策略上，威剛表示，第1季底庫存已達364億元，至4月底庫存水位進一步突破400億元，呈現量價同步增加，且多數庫存來自上游原廠直接供貨，在成本競爭力上相對有利。以庫存結構來看，3月底DRAM約占55%、NAND約占45%，其中NAND比重略有提升，將成為下半年價格上漲的重要受惠來源。

在記憶體市況，威剛維持先前看法，認為AI大模型發展帶動推論需求快速增加，NAND在今年下半年價格高機率大漲、需求增加與供給缺口擴大趨勢明確。公司並指出，以全球AI布建速度來看，明年記憶體持續缺貨「沒有疑問」；若以2026年下半年到2027年觀察，DRAM與NAND兩大記憶體價格上漲趨勢在今年都不會改變，上半年DRAM漲勢較早啟動，後續將由NAND接棒續漲。

針對中國大陸新增產能是否影響報價，威剛表示，目前整體供不應求缺口非常大，大陸新增供給短期內難以覆蓋市場缺口，因此對價格影響有限，客戶端也清楚市場狀況，報價上不至於被討價還價。公司也強調，目前出貨策略仍會控管價格，從去年第4季以來即採取調控方式，4月營收月增幅不大也與內部策略有關；其中4月SSD出貨金額明顯高於3月，DRAM則小幅下滑。

客戶方面，威剛表示，這波超級景氣循環帶來更多新客戶主動洽詢，包括部分CSP客戶自去年底以來也表達合作意願。不過在供不應求缺口仍大的情況下，公司銷售策略仍將以長期合作客戶為優先，並希望與新客戶建立長期合作關係。

此外，威剛也宣布將買回庫藏股4,000張。公司表示，首季每股純益已超過30元，但股價表現相對委屈、遭低估，因此希望透過庫藏股行動，向市場表達公司對第1季、第2季及下半年營運表現的信心。整體來看，在記憶體賣方市場延續、庫存水位充足、NAND下半年漲勢可望放大下，威剛第2季與下半年營運動能仍具延續性。