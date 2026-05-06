威剛營收／4月105.6億元再創高、年增1.7倍 第2季成長動能延續

受惠記憶體合約價強勢上行，威剛（3260）4月營收再創新高，單月營收達105.6億元，連續2個月刷新歷史紀錄，年增1.7倍；隨著NAND Flash合約價漲勢擴大，推動4月SSD營收攀升至32.2億元，再改寫單月歷史佳績。

威剛董事長陳立白指出，AI應用正以前所未見的速度擴散，從雲端運算延伸至企業端與終端裝置，記憶體已成為最關鍵的核心資源之一，並帶動記憶體需求呈現爆發式成長，產業供需結構已全面翻轉。

陳立白表示，從原廠產能規劃、供貨策略與報價趨勢觀察，未來一年記憶體市場將持續維持賣方主導格局。威剛截止4月底握有超過400億元的庫存，且多數來自上游原廠直接供貨，至今年第4季都將足量無虞，將成為推升第2季及下半年營運規模與整體績效的關鍵動能。

從產品結構來看，4月DRAM維持6成以上營收貢獻，占比達61.2%；SSD比重攀升至30.5%，顯示NAND Flash需求與價格動能同步增溫；記憶卡、隨身碟與其他產品占比為8.3%。累計今年前4月合併營收366.7億元，年增165.4%，已接近2025年全年營收7成，營收規模與成長速度雙雙大幅躍升。