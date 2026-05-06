均華財報／首季EPS 5.19元

均華（6640）董事會6日通過今年首季財報，稅後純益1.47億元，季增55.3%，年大增220.7%；每股稅後純益為5.19元，獲利表現僅次於2024年第4季為單季史上次高，亦創史上同期新高紀錄。

均華今年首季合併營收8.3億元，季增23.1%，年增93%，為單季史上第3高，是同期歷史新高。反映AI與先進封裝客戶擴產需求強勁，讓工作天數較少的第1季呈淡季不淡表現。毛利率為44.9%，季增6.56個百分點，年增5.75個百分點。

均華今天股價下跌70元，成交量657張，收1,425元，終止連二漲。

均華2025年合併營收26.91億元，年增10.2%，寫史上新高。毛利率39.08%，年增1.26個百分點，為歷史次高。稅後純益3.58億元，年減13.3%；每股稅後純益12.75元，獲利雙寫史上次高。董事會決議擬以稅後純益配發12元現金股利，並以資本公積配發3元現金股利，合計超額配息15元。將於5月19日董事會承認配息案，並全面改選董事。

均華受惠於晶圓廠與封裝廠先進封裝製程發展加速，旗下晶粒分揀機和黏晶機等兩大產品線在AI驅動半導體產業加速擴產下，均華做為核心製程設備供應商，營運展望正向。