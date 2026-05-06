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公準財報／首季稅後純益6.1萬元 較上季由虧轉盈
公準（3178）董事會6日通過今年首季財報，稅後純益6.1萬元，較上季由虧轉盈，較去年同期則大幅衰退99.6%；每股稅後純益為0元。
公準今年第1季合併營收2.95億元，季1.1%，年減8.5%。毛利率13.72%，季增4.38個百分點，年減6.3個百分點。今天股價下跌3.4元，成交量277張，收70.3元。
公準精密為專業精密零組件製造商，主要從事客製化精密模具、次系統以及精密零組件的製造及銷售。主要客戶包括荷商艾司摩爾（ASML）、漢微科、矽品、日月光、華泰、應用材料、友達、群創、UTAS、GE Power、Capstone等。
公準2025年合併營收12.56億元，年減4.4%。毛利率13.56%，年減3.4個百分點。稅後純損2063.6萬元，較前年由盈轉虧；EPS -0.46元。
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