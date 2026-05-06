公準財報／首季稅後純益6.1萬元 較上季由虧轉盈

高階載板設備商敍豐（3485）6日以每股128元掛牌上櫃，辦理公開申購時吸引40萬1,813人參與抽籤，中籤率0.21%，早盤以320.5元開出，上漲192.5元， 漲幅150.39%，股價開高後一度

2026-05-06 10:35