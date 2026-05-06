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安碁資訊營收／4月2.1億元 年增14.37%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

資安服務廠商安碁資訊（6690）自結2026年4月營收2.12億元，年增14.37%，累計今年前四個月營收達8.37億元，年增19.26%。安碁資訊表示，整體表現受惠於核心業務需求穩定成長，加上既有客戶專案持續貢獻，整體營運維持雙位數成長動能。

亞洲具指標性的資安盛事CYBERSEC臺灣資安大會，每年匯聚多國資安領袖與上萬名專業人士，共同關注、探討數位安全關鍵趨勢與議題。安碁資訊在CYBERSEC 2026台灣資安大會台灣資安館，以「AI賦能 共創價值」為主軸，展示導入AI技術賦能在監控維運管理、雲端安全服務的整合性解決方案，協助企業在AI導入與落地應用過程中，建立主動防禦與自動化治理能力的安全防護體系。

展覽期間，安碁資訊規劃三大主題在攤位現場進行專題演講，聚焦「AI導入資安監控維運」、「雲端安全防護」與「企業資安文化形塑」，在資安監控方面，透過導入AI的主動式智能資安監控中心（Intelligent SOC），實現從威脅偵測到風險預判的防禦升級；進一步結合雲端代理式AI（Agentic AI），打造雲端安全監控中心（Cloud SOC）的智能化與自動化能力，有效整合多元工具與架構，重塑資安監控的營運模式與流程效率。

在雲端安全治理上，面對企業從公有雲、私有雲到混合雲的多元架構，子公司宏碁（2353）雲架構提供專業的雲端資安健診服務，協助企業全面檢視錯誤配置、權限控管、API漏洞與釣魚攻擊等風險，強化整體安全性與合規性，確保營運穩定與持續發展。

此外，子公司安碁學苑於Cyber Talent資安人才培訓專區，展示企業在AI與雲端資安人才培育上的完整布局，提供企業包班訓練及資安通識課程的顧問諮詢。隨著AI技術的快速發展，新型社交工程與深偽（Deepfake）攻擊日益猖獗，企業極需提升全員風險意識。透過系統化與實務導向的課程設計，協助員工正確的AI使用原則，提升風險辨識能力，降低資安事件發生機率，形塑資安文化，強化企業整體營運韌性。

在國際市場拓展方面，安碁資訊積極布局東南亞，已於泰國成功將專業的資安技術服務導入製造業和台商企業，營運成果將隨專案進度逐步展現。在今年資安大會期間，安碁資訊也與越南、馬來西亞、泰國多家產業代表，進行技術交流並洽談合作機會。同時，馬來西亞金融業者針對DDoS分散式阻斷服務，提出從攻擊模擬到防護能力驗證的演練服務需求，顯示安碁資訊在資安專業與實務經驗上的高度信賴。未來，將持續將資安技術與服務能量深化東南亞市場，開創更多合作契機，拓展國際市場版圖。

資安 營收

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