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威剛4月營收再創高、年增1.7倍 陳立白：記憶體未來一年維持賣方市場

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
威剛董事長陳立白。圖／本報資料照片
威剛董事長陳立白。圖／本報資料照片

記憶體模組大廠威剛（3260）6日公布4月營收，受惠記憶體合約價強勢上行，單月合併營收達105.6億元，連續二個月刷新歷史新高，月增0.2%，年增仍達1.7倍，穩居百億元高檔。隨NAND Flash合約價漲勢擴大，4月SSD營收也攀升至32.2億元，同步改寫單月新高，顯示記憶體漲價效益已從DRAM擴散至NAND與SSD產品線。

威剛董事長陳立白表示，AI應用正從雲端運算快速擴散至企業端與終端裝置，記憶體已成為關鍵核心資源，帶動需求呈現爆發式成長，產業供需結構已全面翻轉。從原廠產能規劃、供貨策略與報價趨勢來看，未來一年記憶體市場將持續維持賣方主導格局。

庫存方面，威剛截至4月底握有逾400億元庫存，且多數來自上游原廠直接供貨，公司表示至今年第4季供貨都將足量無虞，將成為推升第2季及下半年營運規模與整體績效的關鍵動能。在記憶體現貨與合約價格同步走揚、供給吃緊延續下，威剛也可望持續受惠低成本庫存與價格上行帶來的毛利改善。

從產品結構來看，威剛4月DRAM仍為主要營收來源，占比達61.2%；SSD比重提升至30.5%，反映NAND Flash需求與價格動能同步增溫；記憶卡、隨身碟與其他產品占比則為8.3%。累計今年前4月合併營收達366.7億元，年增165.4%，已接近去年全年營收七成，營收規模與成長速度同步大幅躍升。整體來看，威剛在記憶體賣方市場、價格續漲與庫存充足三大利多支撐下，第2季成長動能可望延續。

威剛 營收

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