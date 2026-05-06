敍豐掛牌首日大漲 幸運兒抽中1張大賺1.5張、落袋19.5萬

高階載板設備商敍豐（3485）6日以每股128元掛牌上櫃，辦理公開申購時吸引40萬1,813人參與抽籤，中籤率0.21%，早盤以320.5元開出，上漲192.5元， 漲幅150.39%，股價開高後一度拉升323元，大漲195元，漲幅152.34%，幸運抽中的投資人，若賣在高點價位，可說是抽中1張翻倍賺1.5張，可落袋19.5萬元。

敍豐90%營收來自載板公司，是從事高階ABF載板、保護玻璃（Cover Lens）、觸控面板（Touch panel）及液晶顯示器（LCD）等相關濕製程生產設備的廠商，同時提供自動化物流及生產線規劃等服務，以EF為自有品牌，以台灣為主要生產銷售基地，同時在中國大陸昆山設立敍豐電子科技昆山公司（簡稱敍豐（昆山）），就近服務當地客戶。

董事長兼執行長周政均先前曾表示，AI與高速運算商機帶動載板客戶群持續積極擴產，帶動高階製程載板設備需求，訂單能見度直達2027年，部分客戶已經在洽談2028年訂單。

敘豐以128元掛牌上櫃，早盤以320.5元開高，一度衝達323元，盤中低點為268.5元，蜜月行情熱燒，盤中漲幅逾120%。