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外資調升環球晶目標價 股價衝過700元關卡

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

環球晶（6488）6日出現大幅震盪，今日雖開盤後滑落到平盤下，但多頭買盤進場將股價拉高700元關卡，漲幅愈5%。美系券商認為，產品全面需求回升，獲利可望成長，調升其目標價。

美系券商表示，今年第1季毛利率不如預期，原因包含義大利晶圓廠一次性政府補助消失，成本上升及新產能爬坡所致；但已出現落底跡象，復甦正在展開。

券商表示，復甦已不再僅限於AI，而是擴展至更多領域，支撐更全面的需求回升。在成熟製程方面，復甦跡象更明顯，主要產品線的庫存天數持續下降。12吋產能已滿載；8吋稼動率維持穩定；6吋亦隨整體半導體需求循環改善。

化合物半導體方面：GaN產能已滿載；12吋SiC仍處於客戶認證階段；12吋SOI已進入量產。

最後長約：未來會以更具彈性的方式與客戶談判。12吋正與客戶議下半年的價，幅度雖尚未確定但將會反應成本上升等因素。券商上修2027年每股稅後盈餘（EPS）至31元，預估後年達38.4元，以20xPE評價，同步升目標。

半導體 環球晶

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