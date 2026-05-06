大田0.05元 拚先蹲後跳

IC設計廠茂達（6138）昨（5）日舉行法說會，董事長王志信透露正與客戶協商調漲報價，以反映上升的晶圓代工與封測成本，估調升幅度在0至15％之間。法人估計，茂達本季業績可能季增中個位數百分比，上半年營

2026-05-06 00:48