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大田0.05元 拚先蹲後跳
高爾夫球具代工大廠大田（8924）昨（5）日公布第1季財報，單季獲利400多萬元，年減92%，每股純益0.05元。展望前景，法人預期，該公司上半年營運將先蹲後跳，本業獲利增速可期；而越南新廠陸續投產，將助力業績回升。
大田第1季營運表現不理想，主要是受匯兌損失、提列越南新廠資本支出，以及球桿頭用料鎢大漲七、八倍導致生產成本大增等影響。雖單季營收10.11億元，年增15.5%，惟稅後純益僅400多萬元，年減92%，每股純益0.05元。
展望第2季，法人指出，隨著新品出貨，大田營運動能有望回升，預期單季營收有季增、年增都有20%的增幅機會，上半年營運將呈現先蹲後跳，本業獲利增速可期。
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