櫃買擴大徵才 鎖定九領域

櫃買中心今年擴大徵才，將招募九類專業領域人才，其中資安技術、應用系統開發、主機管理等三類資訊專才，應屆畢業的社會新鮮人也可報考，廣邀具備創新思維與行動力的菁英加入櫃買團隊，為資本市場注入新動能。

此次招募九類專業領域除資安技術、應用系統開發、主機管理等三大類，還包括會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃，以及資安稽核等。

櫃買中心成立31年來，依企業不同發展階段打造多層次的市場架構，至今已成功協助超過2,600家公司進入資本市場，被世界銀行譽為「扶植中小企業最有經驗的交易所」。

櫃買中心積極打造幸福職場，提供卓越的職涯發展機會及具有競爭力的薪酬待遇，更注重員工的身心健康。

員工除享有勞、健保外，更提供優於法令規定之退休金制度、團體健康保險保障、交通與伙食津貼、獎金、自強活動、旅遊補助、健康檢查、生育獎勵、托兒津貼、育兒津貼、子女教育補助及員工協助方案（EAPs）等完善福利措施。