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揚秦首季 EPS 1.65元

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導

揚秦（2755）董事會昨（5）日通過第1季財報，單季稅後純益0.61億元，年增率21.9%，每股純益為1.65元。揚秦表示，首季受惠於整體營運規模擴大，展店成績大幅成長，使營運成績表現亮眼。

揚秦總經理林麗玲表示，第1季受惠於年節及連假促使商品銷售暢旺，各品牌營運規模持續成長，加上數位轉型提高營運效能，造就淡季不淡的佳績。其中主力品牌「麥味登」累計今年第1季展店數達55家，帶動營收逆勢突破。

展望後市，麥味登年度新品「元氣蛋白」系列已在全台門市販售，新品推出後，不僅成為社群話題焦點，更帶動門市營收成長。其中指標性產品「原塊嫩雞起司蛋白堡」，以口感軟嫩的「蛋白磚」取代漢堡麵包，打破傳統早餐高澱粉的印象，成功鎖定增肌減脂族群需求。

林麗玲表示，透過餐點設計，麥味登讓健康飲食變得更加觸手可及，帶領早午餐進入健康新領域。

麥味登近年的餐點設計都以「健康取向」為發展主軸，並持續與專業營養師合作。不論是原塊嫩雞、豆皮蛋餅或最新的元氣蛋白系列，已經讓蛋白質攝取從運動補給走向日常餐食，也為早午餐市場開啟了全新賽道。新品推出後已成為社群話題及飲食控制愛好者的新選擇。

截至目前，「麥味登」全台總店數1,020家，「炸雞大獅」海內外店數127家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數八家，「涮金鍋」店數八家，「檳城煎蕊」店數一家。

連假 營收 董事會

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