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櫃買業績秀 六場接力

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

配合上櫃公司2026年第1季及興櫃公司2025年度財務報告陸續公告，櫃買中心為協助投資人瞭解上櫃公司最新財務及業務資訊，規劃一系列、共計六場次的「櫃買市場業績發表會」。

這波「櫃買市場業績發表會」舉辦日期分別為18日、20日、21日、26日、28日及29日，舉辦地點在台北花園大酒店2樓國際廳或櫃買中心11樓多功能資訊媒體區。

櫃買中心表示，為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，這系列業績發表會安排特色產業等多樣化主題，各場主題分別為「興櫃新星」、「智慧醫療與邊緣AI」、「半導體」、「AI產業鏈」、「永續與AI應用」及「民生經濟」等，與會公司包含錸恩帕斯（7907）、芝普、廌家科技、聯合、艾訊、醫揚、沛亨、晶焱、力領科技、意德士科技、弘塑、穩懋、耕興、崇越電、衛司特、汎瑋材料、新麥、金色三麥、數泓科、崇友等，共邀請20家上興櫃公司參與。

櫃買中心指出，櫃買市場業績發表會是上櫃、興櫃公司與投資人之間最佳互動平台，可充分提供公司與投資人雙向交流的機會，公司可藉此說明經營方向、目標與願景，並同時向投資人分享即時多元的產業發展動態，進而提升公司資訊揭露透明度。投資人則可以藉由業績發表會，直接向多家公司高階主管面對面請益與溝通，長期以來投資人參與都相當熱絡並頗受好評，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加。

櫃買中心

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