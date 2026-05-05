聽新聞
0:00 / 0:00

科際精密財報／第1季每股純益0.48元 去年每股擬配發2元股息

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

科際精密（4568）董事會5日通過第1季合併財報，合併營收2.79億元、年減8.03%，營業毛利0.83億元，稅後純益0.15億元，季減44.4%、年減54.5%，每股稅後純益0.48元。

科際精密去年每股稅後純益2.01元，董事會並通過擬配發2元現金股利，配發率達99.5%，以今天收盤價40.2元計算，現金殖利率4.97%。

科際精密成立於1978年，為世界一流的微型泵閥製造商，產品包括隔膜泵、離心泵、壓電泵、葉輪泵、齒輪泵、電磁閥等，主要應用於家電、汽車與醫療器材等產業。

其中，在車用系統布局方面，科際精密已從單一零件供應商，轉型為Tier 2系統產品供應商，已於第1季開始放量出貨給中國大陸本土電動車廠，產品涵蓋氣動腰托及按摩座椅系統；同時也積極洽談歐洲及日本市場項目，可望進一步突破傳統車廠供應鏈。

近幾年，科際精密積極投入液冷散熱等新領域，成功開發相容於氟化液的液冷散熱泵，正式切入AI（人工智慧）伺服器與資料中心散熱領域，其中新產品單向浸沒式液冷散熱泵，今年1月已開始陸續出貨，被視為改善獲利結構的高毛利新產品。

另外，CDU（冷卻板）液冷散熱泵預計下半年送樣給國內客戶認證，希望明年可以開始貢獻營收。據了解，科際精密未來也規劃切入機器人的熱管理領域。

至於家電業務，整體景氣也逐步復甦。今年包括咖啡機、製冷機、清潔設備等產品，預期可擺脫陰霾，恢復平穩成長。

家電

延伸閱讀

群電財報／今年第1季每股純益1.01元 看好本季獲利優於上季

鉅橡財報／第1季淨賺0.42億元 EPS 0.52元、創同期新高

大山擬配息2.5元、配股0.1元 現金股利配發金額創歷史新高

環球晶首季每股純益3.97元…客戶端釋出多項正面訊號 需求顯著回溫

相關新聞

環球晶法說會／首季EPS 3.97元 董座：AI應用支撐高階晶圓需求

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）於5日召開法說會，公布首季每股純益為3.97元。

凡甲財報／第1季獲利3.08億元、創歷史次高 每股純益4.7元創單季新高

連接器廠凡甲（3526）5日公布第1季稅後純益3.08億元，創單季歷史次高，季增1.3%，年增16.2%；第1季每股稅後純益（EPS）4.7元，則為單季EPS新高，去年第4季EPS為4.66元，去年同

磁性元件放量 聯寶4月營收5911萬元、月增34.02％

聯寶（6821）今日公布2026年4月合併營收為5911萬元，較上月成長34.02％，惟去年同期受網通相關客戶因應關稅政策調整而提前備貨，使基期相對墊高，致使今年4月營收較去年同期減少21.64％。累

高殖利率營建股又多一家！亞昕擬配息2.8元 今年併購子公司全虹建設

亞昕（5213）5日宣布，今年將完成對旗下子公司「全虹建設」之併購案，可望提升營運表現。另，董事會決議，擬配發每股現金股利2.8元，創近15年新高，依今日收盤價25.55元計算，現金殖利率約10.95

環球晶首季每股純益3.97元…客戶端釋出多項正面訊號 需求顯著回溫

環球晶（6488）今日舉行董事會，通過2026年第1季財務報告，單季合併營收139.8億元，年減10.3%，單季稅後純益為19億元，每股純益3.97元。環球晶表示，第1季毛利率20.8%，比前一季下降

茂達法說會／正與客戶協商調漲 IC 報價 估計調升幅度在0至15％

IC設計廠茂達（6138）於5日舉行法說會，該公司董事長王志信透露，正與客戶協商調漲IC報價，以反映上升的晶圓代工與封測成本，估計調升幅度在0至15％之間。同時，法人估計，該公司本季業績可能季增中個位

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。