科際精密財報／第1季每股純益0.48元 去年每股擬配發2元股息

科際精密（4568）董事會5日通過第1季合併財報，合併營收2.79億元、年減8.03%，營業毛利0.83億元，稅後純益0.15億元，季減44.4%、年減54.5%，每股稅後純益0.48元。

科際精密去年每股稅後純益2.01元，董事會並通過擬配發2元現金股利，配發率達99.5%，以今天收盤價40.2元計算，現金殖利率4.97%。

科際精密成立於1978年，為世界一流的微型泵閥製造商，產品包括隔膜泵、離心泵、壓電泵、葉輪泵、齒輪泵、電磁閥等，主要應用於家電、汽車與醫療器材等產業。

其中，在車用系統布局方面，科際精密已從單一零件供應商，轉型為Tier 2系統產品供應商，已於第1季開始放量出貨給中國大陸本土電動車廠，產品涵蓋氣動腰托及按摩座椅系統；同時也積極洽談歐洲及日本市場項目，可望進一步突破傳統車廠供應鏈。

近幾年，科際精密積極投入液冷散熱等新領域，成功開發相容於氟化液的液冷散熱泵，正式切入AI（人工智慧）伺服器與資料中心散熱領域，其中新產品單向浸沒式液冷散熱泵，今年1月已開始陸續出貨，被視為改善獲利結構的高毛利新產品。

另外，CDU（冷卻板）液冷散熱泵預計下半年送樣給國內客戶認證，希望明年可以開始貢獻營收。據了解，科際精密未來也規劃切入機器人的熱管理領域。

至於家電業務，整體景氣也逐步復甦。今年包括咖啡機、製冷機、清潔設備等產品，預期可擺脫陰霾，恢復平穩成長。