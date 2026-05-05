鉅橡財報／第1季淨賺0.42億元 EPS 0.52元、創同期新高

專業絕緣材料大廠鉅橡（8074）於5日公告2026年第1季財報。鉅橡第1季合併營收新台幣3.64億元，較去年同期成長19％，在毛利率明顯提升下，單季營業利益0.47億元、稅後淨利0.42億元，分別較去年同期成長88％、120％；每股稅後純益（EPS）為0.52元，創歷年同期新高。

鉅橡指出，近期受地緣政治衝突影響，上游原物料價格明顯上揚，公司一方面透過分散供應商策略，強化原料採購彈性並穩定供應來源，另一方面自4月起陸續與客戶進行價格調整，以降低原物料價格波動之影響。

鉅橡持續優化產品組合並提升高附加價值產品比重，搭配彈性調整生產與出貨策略，以維持整體營運穩健；在產能與出貨方面，憑藉即時供應優勢，快速回應客戶需求，並於客戶新產線啟動時即時支援，進一步強化鉅橡在PCB產業供應鏈中的競爭優勢。此外，新廠建置持續推進，預計最快於今年第4季試車投產，未來可依市場需求彈性調整產線配置，涵蓋美耐板及PCB／IC載板鑽孔製程墊板等產品，有助提升接單彈性與產能調度效率，支撐後續營運成長。

鉅橡表示，近年積極布局AI應用相關高階CCL裁切保護材與高階墊板產品，隨著AI伺服器、多層板及ABF載板需求持續升溫，相關動能可望延續；公司將持續深化高階製程與高附加價值產品布局，優化產品組合，強化整體獲利結構。展望後市，在AI與高速運算帶動下，高階載板需求續強，整體產業維持正向發展，公司亦將彈性調整價格策略與產能配置，以因應市場變化，營運審慎樂觀看待。