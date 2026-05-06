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世界星國廠 資本支出降14%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

世界先進（5347）昨（5）日更新新加坡12吋廠生產與製程進度，將生產包含中介層以及原先規畫的混合訊號產品，主攻行動裝置與車用。資本支出將可望從78億美元降至67億美元，調降約14%。

世界先進表示，今年資本支出應對成熟製程需求的8吋升級以及12吋設備投資，預估與2025年相當，約600億-700億元，其中85%用於新加坡VSMC。新加坡12吋廠維持2027年第1季量產，因產品組合變化，預計2029年達滿載時月產能將從原先預估5.5萬片下修為約4.4萬片。

方略說，VSMC目前進機順利甚至進度超前，200台機檯已在試運轉，樣品預計6-7月產出，可望2027年第1季量產，並可望提早達到滿載，12吋進展目前相對滿意。

目前進展來看長期獲利目標仍沒有改變。世界也說，相關產能已和客戶簽長約有助於毛利率。

外界關注世界先進新加坡12吋廠一期擴建順利，在二期規畫方面，方略說，現在是評估的時機，不排除任何可能。

世界先進統計，AI相關伺服器對應HPC相關去年營收貢獻個位數，今年營收兩倍成長達雙位數，下半年持續看好，業界皆預期2027年趨勢仍會持續。

營收 新加坡 世界先進

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