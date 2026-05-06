環球晶產品2026年下半年漲價

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）昨（5）日召開法說會，公布首季每股純益為3.97元。對於接下來的定價策略，董事長徐秀蘭表示，盡力與客戶進行溝通，嘗試從今年下半年開始提升價格，但具體數字尚未確定。

環球晶首季合併營收為139.85億元，季減3.6％、年減10.3％，是近23季低點，毛利率20.8％，淨利為18.96億元，季減14％、年增30.2％，每股純益3.97元。

針對整體市況，徐秀蘭認為，改善速度比預期提早一些，市場正在復甦，動能不只來自於AI應用，非AI應用領域的情況也有所好轉。環球晶評估，以較樂觀的情形來看，今年營運表現將逐季改善，且超過去年表現。

對未來長約價格訂定，徐秀蘭指出，包括能源與地緣政治、運輸物流等因素已帶來額外成本，以及擴產帶來的折舊，新的長約價格必須反映實際生產成本與市場需求，應當會高於現有長約價。環球晶估計今年折舊費用可能超過120億元。

同時，由於12吋矽晶圓稼動率極高，徐秀蘭估計現貨價也將上漲，8吋與6吋供需漸趨吃緊，價格改善空間可能比12吋稍微少一點。目前確實看到部分矽晶圓品項與應用別有價格提高的可能性，為了長期財務健康與可持續經營著想，會持續與客戶協商溝通，希望反映成本結構變化。

值得注意的是，過往在環球晶的產品組合中，8吋以下與特殊晶圓的占比大於12吋晶圓，但近年擴產計畫陸續完成後，12吋矽晶圓占比明顯大增，預期將達近三分之二，其中一大部分是供應先進製程應用。

徐秀蘭提到，AI驅動結構性需求成為長期展望支柱，惟短期逆風仍存。AI應用自資料中心延伸至邊緣裝置與終端應用，帶動先進製程與先進封裝發展，提升單一裝置矽含量，並支撐高階晶圓需求。隨著AI應用進一步擴展至更廣泛應用，部分成熟製程需求也逐步回溫。不過，整體復甦節奏仍不均衡，在總體經濟不確定性持續下，後續展望需審慎觀察。