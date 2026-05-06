光通訊磊晶廠聯亞（3081）昨（5）日公告4月營收3.95億元，月增15.2%、年增115.4%，創歷史新高，累計前四月營收12.99億元，年增103.7%，業績表現亮眼。

聯亞受惠AI資料中心對光通訊需求日益高漲，矽光產品出貨動能同步轉強。目前1.6T矽光產品已開始量產，而3.2T則正在客戶端驗證，估計最快下半年開始量產；今年也會新增客戶，從過去七至八家，擴大至十家。

聯亞日前法說會指出，產能供不應求，因此有必要擴大資本支出，同時為確保磷化銦基板料源，因此與日商簽訂為期五年的供貨長約，此舉將有助於公司未來財務與業務發展。據悉，磷化銦基板從去年就早已呈現供不應求的狀態，加上稀土價格持續上漲，因此聯亞於去年底對價格進行調漲，並於今年起積極啟動擴產計畫，預估新產能開出後，產能成長幅度有望翻倍。

聯亞近期已宣布將斥資13.15億元添購設備進行擴產，並與日商住友電氣工業株式會社簽訂磷化銦（InP）基板長期供貨合約，藉此衝刺營運成長。