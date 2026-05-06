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世界第2季毛利率將重返30%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
世界先進董事長方略。記者季相儒／攝影
世界先進董事長方略。記者季相儒／攝影

晶圓代工廠世界先進（5347）昨（5）日召開法說會釋出展望，受惠AI伺服器相關電源管理IC需求成長，預估本季出貨季增11-13%，產品均價季增2-4%，在匯率假設基礎31.3下，本季毛利率估計31-33%之間，在歷經四季後首度重返三成以上，主要是與客戶協商價格調整因素。

展望未來，世界先進董事長暨策略長方略認為，以半導體應用來看，PC與手機受記憶體價格過高導致終端銷售受干擾，但AI投資熱潮與需求狂熱帶來需求大增，先進製程與成熟製程需求皆成長。雖然國際貨幣基金組織（IMF）預測因戰爭、能源與通膨等外部變數存在，但預期2026年半導體是可期待穩健成長的一年。

世界昨日提到，為了滿足客戶8吋長期需求，2026年將淘汰與升級粗線寬產能，轉移至細線寬產線，預估2026年產能330.6萬片，年減少約4%，本季月產能估將季增4%。

世界先進評估訂單能見度約四個月，本季產能利用率約提升至85-90%，較首季80%提升，因應AI伺服器、手機與穿戴混合訊號產品電源管理IC需求均提升 ，目前細線寬產能已滿載。至於新加坡廠第一期產能已獲客戶全數承諾購買，並啟動第二期擴充評估計畫。

世界先進法說會前已公布財報，今年首季營收125.32億元，季減0.5%、年增4.9%；毛利率29.3%，季增1.78個百分點、年減0.81個百分點；稅後淨利22.46億元，季增28.5%、年減7%，每股稅後純益（EPS）約1.22元，單季獲利與EPS皆為近四季高檔。

世界先進先前一次法說會上預估，今年首季出貨預估季增加1-3%之間，產品均價季減少3-5%之間，毛利率預估28-30%間，匯率假設31.3元基礎。昨日公布實際結果均符合預期，該季出貨季增3%，美元報價均價季減4%，毛利率29.3%。

半導體 世界先進

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