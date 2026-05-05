凡甲財報／第1季獲利3.08億元、創歷史次高 每股純益4.7元創單季新高

連接器廠凡甲（3526）5日公布第1季稅後純益3.08億元，創單季歷史次高，季增1.3%，年增16.2%；第1季每股稅後純益（EPS）4.7元，則為單季EPS新高，去年第4季EPS為4.66元，去年同期EPS為4.1元。

凡甲第1季營收11億元，創單季歷史次高，季減1%、年增19.03%。

針對AI伺服器展望，凡甲之前說，過去開發產品腳步慢，去年開始努力並展現成果，今年成績會更好，主要是出貨高功率與高速連結器，以及高速連接線（PCIe 6），去年AI連接器需求陸續出現，公司全心投入AI伺服器，跟上客戶腳步，隨著客戶量產後，順利交付客戶，一起發展。

凡甲去年產品營收占比，車用約占30到35%、伺服器約占50到55%。凡甲在伺服器的客戶包括Google、亞馬遜、Meta與微軟等四大雲端服務供應商（CSP），以及中國大陸的阿里巴巴、騰訊與百度等三大CSP，至於新能源車客戶包括比亞迪等大陸自主品牌，以及奧迪、福斯與BWM等。

針對是否做到輝達（NVIDIA）GB系列連接器，凡甲表示，由於AI伺服器功耗愈來愈高，連接器要求嚴謹，要用到大功率連接器，導致高功率連接器需求乘載瓦數，將隨機種增加，能量增加之後，解功耗將會增加，非常看好未來發展。