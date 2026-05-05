緯軟財報／首季獲利創同期新高 4月營收登頂

緯軟（4953）董事會5日通過2026年第1季財務報告，受惠於營收規模擴張與營運效率顯著精進，本季單季營業利益、稅後淨利及每股盈餘（EPS）均創歷史同期新高，獲利水位持續攀升。此外，緯軟同步公告4月份自結營收，單月合併營收12.4億元，月增2.2%、年增32.9%，再度刷新單月營收高峰。

緯軟今年第1季合併營收達34億元，季增4.5%並較去年同期成長28.7%。在獲利能力方面，雖然毛利率14.2% 較去年同期的14.6%微幅修正 0.4%，但受惠於管理綜效提升，營業利益大幅成長逾65%至1.94億元，營益率達5.7%。稅後淨利則來到1.69億元，單季EPS 2.32 元，表現遠優於去年同期的1.51元。

緯軟表示，其主要歸功於互聯網客戶需求持續放量及新客戶的顯著貢獻，帶動相關業務維持雙位數成長，營收占比進一步提升。公司目前已連續10個月達成單月營收雙位數年增的紀錄，充分彰顯業務擴張已進入穩定的結構性成長期。

展望2026年，緯創軟體以「穩健成長、多元並進」為年度主軸，持續深化互聯網重點客戶合作，並積極拓展半導體與AI兩大核心市場。

在業務布局方面，緯軟已於去年完成新能源車業務收斂，將資源聚焦於半導體與遊戲等具成長潛力之領域，相關業務貢獻持續提升，多元布局效益穩健展現。

此外，公司同步推進Agentic AI企業級平台研發，持續強化營運效率並提升服務價值。隨著核心業務穩定擴張，預期全年營收與獲利將延續成長趨勢，朝歷史新高邁進。