快訊

突發「7700」求救信號！美軍KC-135空中加油機傳於波斯灣失聯

花蓮刑大隊長涉洩密給女友人、內湖警涉抽單 檢調搜索8處約談4人

一路下到明天！8縣市發布大雨特報 慎防雷擊、強陣風

聽新聞
0:00 / 0:00

高殖利率營建股又多一家！亞昕擬配息2.8元 今年併購子公司全虹建設

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
亞昕董事長姚政岳。記者朱曼寧／攝影
亞昕董事長姚政岳。記者朱曼寧／攝影

亞昕（5213）5日宣布，今年將完成對旗下子公司「全虹建設」之併購案，可望提升營運表現。另，董事會決議，擬配發每股現金股利2.8元，創近15年新高，依今日收盤價25.55元計算，現金殖利率約10.95％。

針對子公司併購案，亞昕表示，目前持有全虹建設約51%股權，而全虹旗下重點個案包括台中「亞昕丰山」、「亞昕一緻」、「亞昕昕富琚」及新莊A4企業總部，合計總銷約200億元，未來透過100%持股強化營收純度，並全面認列利潤，為股東創造更豐厚且穩定的投資回報。

亞昕表示，近年布局重點在雙北、台中等地，其中台中北屯「亞昕一緻」、北區「亞昕丰山」銷售率已突破九成，預計將於2026年及2028年陸續完工，而「亞昕昕富琚」首季潛銷後，穩定去化中。

商辦案上，亞昕表示，新莊A4企業總部將採「只租不賣」策略，除保留兩層自用外，其餘約 9,000 坪商辦空間及車位預計全數出租，以區域行情月租 1,700 元計算，每年可貢獻約2億元以上固定收益，與林口亞昕喜來登飯店共同建構穩定的現金流收入。

完工量方面，亞昕表示，今年預計有四大案，包括台北「亞昕敦南」、新莊「亞昕森中央」、林口「亞昕昕銀座」及台中「亞昕一緻」完工，完工量約150億元。

展望未來，亞昕表示，正加速由住宅開發商轉型為「綜合型地產集團」，目前在手案量達2,000億元，今年起至2030年，每年皆有百億規模的完工案量，集團營運能見度直達未來五年，中長期動能無虞。

台中

延伸閱讀

桓鼎完成子公司BHHK股權交割 聚焦綠能轉型新篇章

新光產每股配發7.27元 台產3.5元

宏碁資訊財報／今年首季營收、獲利雙創同期新高

意騰盤中攻上漲停 營運表現持續強勁

相關新聞

環球晶法說會／首季EPS 3.97元 董座：AI應用支撐高階晶圓需求

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）於5日召開法說會，公布首季每股純益為3.97元。

高殖利率營建股又多一家！亞昕擬配息2.8元 今年併購子公司全虹建設

亞昕（5213）5日宣布，今年將完成對旗下子公司「全虹建設」之併購案，可望提升營運表現。另，董事會決議，擬配發每股現金股利2.8元，創近15年新高，依今日收盤價25.55元計算，現金殖利率約10.95

環球晶首季每股純益3.97元…客戶端釋出多項正面訊號 需求顯著回溫

環球晶（6488）今日舉行董事會，通過2026年第1季財務報告，單季合併營收139.8億元，年減10.3%，單季稅後純益為19億元，每股純益3.97元。環球晶表示，第1季毛利率20.8%，比前一季下降

茂達法說會／正與客戶協商調漲 IC 報價 估計調升幅度在0至15％

IC設計廠茂達（6138）於5日舉行法說會，該公司董事長王志信透露，正與客戶協商調漲IC報價，以反映上升的晶圓代工與封測成本，估計調升幅度在0至15％之間。同時，法人估計，該公司本季業績可能季增中個位

高階載板設備商敍豐中籤率0.21% 5月6日掛牌上櫃、中籤可賺20.5萬元

高階載板設備商敍豐（3485）將在5月6日以每股128元掛牌上櫃，辦理公開申購時吸引40萬1,813人參與抽籤，中籤率0.21%，以5日興櫃收盤價333元計算，中籤的投資人可望翻倍賺，有機會落袋20.

信驊財報／首季獲利14.14億、年增59.4% EPS 37.41元寫單季歷史新高

股王信驊（5274）5日公告今年首季財報，單季獲利14.14億元，季增18%、年增59.41%，每股純益37.41元，寫下單季歷史新高紀錄。展望後市，外資看好伺服器管理晶片（BMC）將迎來新一波成長，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。