高殖利率營建股又多一家！亞昕擬配息2.8元 今年併購子公司全虹建設

亞昕（5213）5日宣布，今年將完成對旗下子公司「全虹建設」之併購案，可望提升營運表現。另，董事會決議，擬配發每股現金股利2.8元，創近15年新高，依今日收盤價25.55元計算，現金殖利率約10.95％。

針對子公司併購案，亞昕表示，目前持有全虹建設約51%股權，而全虹旗下重點個案包括台中「亞昕丰山」、「亞昕一緻」、「亞昕昕富琚」及新莊A4企業總部，合計總銷約200億元，未來透過100%持股強化營收純度，並全面認列利潤，為股東創造更豐厚且穩定的投資回報。

亞昕表示，近年布局重點在雙北、台中等地，其中台中北屯「亞昕一緻」、北區「亞昕丰山」銷售率已突破九成，預計將於2026年及2028年陸續完工，而「亞昕昕富琚」首季潛銷後，穩定去化中。

商辦案上，亞昕表示，新莊A4企業總部將採「只租不賣」策略，除保留兩層自用外，其餘約 9,000 坪商辦空間及車位預計全數出租，以區域行情月租 1,700 元計算，每年可貢獻約2億元以上固定收益，與林口亞昕喜來登飯店共同建構穩定的現金流收入。

完工量方面，亞昕表示，今年預計有四大案，包括台北「亞昕敦南」、新莊「亞昕森中央」、林口「亞昕昕銀座」及台中「亞昕一緻」完工，完工量約150億元。

展望未來，亞昕表示，正加速由住宅開發商轉型為「綜合型地產集團」，目前在手案量達2,000億元，今年起至2030年，每年皆有百億規模的完工案量，集團營運能見度直達未來五年，中長期動能無虞。