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揚秦財報／第1季獲利成長超過二成 每股純益1.65元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

揚秦（2755）董事會5日通過第1季財報，單季合併營收為8.25億元，年增20.77%，創同期新高、單季歷史次高紀錄。稅後純益0.61億元，年增率21.9%，每股純益為1.65元。揚秦表示，首季受惠於整體營運規模擴大，展店成績大幅成長，使營運成績表現亮眼。

揚秦總經理林麗玲表示，第1季受惠於年節及連假促使商品銷售暢旺，各品牌營運規模持續成長，加上數位轉型提高營運效能，造就淡季不淡的佳績。其中主力品牌「麥味登」累計今年第1季展店數達55家，帶動營收逆勢突破。

展望後市，麥味登年度新品「元氣蛋白」系列已在全台門市販售，新品推出後，不僅成為社群話題焦點，更帶動門市營收成長。其中指標性產品「原塊嫩雞起司蛋白堡」，以口感軟嫩的「蛋白磚」取代漢堡麵包，打破傳統早餐高澱粉的印象，成功鎖定增肌減脂族群需求。林麗玲表示，透過餐點設計，麥味登讓健康飲食變得更加觸手可及，帶領早午餐進入健康新領域。

除了營收表現亮麗之外，揚秦於臺灣證券交易所公布的第12屆「公司治理評鑑」結果中，第2度拿下評鑑前5%的殊榮，展現自上櫃以來即投入永續經營的紮實成果。林麗玲表示，揚秦從801家上櫃公司中，榮獲排名前5%的最高榮譽，同時為「市值未達50億元類別」中，取得排名前1%的殊榮，為上市櫃餐飲業第一。評鑑結果不僅肯定揚秦經營團隊力求落實公司治理規範的決心，更展現企業落實共榮共好的永續承諾。

截至目前，「麥味登」全台總店數1,020家，「炸雞大獅」海內外店數127家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數8家，「涮金鍋」店數8家，「檳城煎蕊」店數1家。

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