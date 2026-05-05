環球晶首季每股純益3.97元…客戶端釋出多項正面訊號 需求顯著回溫

環球晶（6488）今日舉行董事會，通過2026年第1季財務報告，單季合併營收139.8億元，年減10.3%，單季稅後純益為19億元，每股純益3.97元。環球晶表示，第1季毛利率20.8%，比前一季下降，主要反映2025年第4季一次性因素消退（如義大利政府補助於符合會計認列條件後一次性認列的挹注），以及營運成本受能源、原物料和運輸費用推升與新產能爬坡階段的影響，此為擴產過程中必經、且可控的陣痛期；隨著新產能完成驗證並逐步放量，前期投入亦可望逐步轉化為中長期更具韌性與競爭力的獲利結構。

環球晶表示，受惠AI與高效能運算需求成長，全球半導體市場近幾季呈現全面回溫趨勢，並有望帶動上游晶圓出貨逐步改善，依終端市場應用類別不同，呈現不均衡的向上復甦態勢。公司第1季營運受季節性與極端天候短期影響波動，隨干擾消退各廠區已回歸正常出貨；在量產爬坡影響下短期仍承壓，但隨全球擴產逐步到位，資本支出收斂，營運重心已轉向加速驗證與產能提升。

目前於客戶端觀察到多項正向訊號，顯示需求改善更為顯著。稼動率方面，除新建產線仍處於爬坡階段，全球據點12吋稼動率維持滿載；中小尺寸晶圓稼動率也明顯提升，其中8吋受電源管理與類比等應用需求回溫支撐維持高檔，並逐步帶動6吋需求回升，推動整體產能利用率與出貨動能持續向上翻揚。

環球晶持續推進全球擴產與在地化布局，各主要廠區加速送樣與驗證並陸續收穫成果。擴廠完成的日本宇都宮廠已迅速轉為獲利並帶動毛利改善與正向現金流；義大利廠擴產設備安裝接近全數完成，新產線通過IATF 16949認證，顯示相關製程與品質管理已符合車用供應鏈的嚴格要求，有助於加速客戶驗證與量產導入，營運動能持續升溫；美國德州新廠持續設備安裝與產線建置，並已取得一線客戶認證啟動產能提升；密蘇里州廠12吋SOI新設備陸續完成生產驗證，部分射頻與矽光子產品已於2026年第1季開始量產。

此外，美國子公司（以GlobalWafers America為主）除已取得《CHIPS Act》補助外，近期進一步取得先進製造投資稅額抵免（AMIC）及其他政府補助，今年第1季已收金額約3.178億美元，對公司在美國的長期投資與資本配置具重要財務意義。義大利廠方面，目前所取得之政府補助，第一筆款項已完成核准，並已於今年3月實際收到近3000萬歐元相關補助，後續階段補助申請亦將按時程依序進行，有助於支持公司長期製造布局與營運穩定。