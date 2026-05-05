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宏碁資訊財報／今年首季營收、獲利雙創同期新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

雲端及AI服務商宏碁資訊（6811）5日召開董事會，會中通過2026年第1季財報，首季營收達29.6億元，較去年同期25.8億元成長約17%，稅後淨利1.99億元，每股盈餘（EPS）達到4.8元，營收及獲利均創下同期歷史新高，展現穩健成長動能。

宏碁資訊的三大產品線「雲端及大量軟體服務」、「應用開發及其他軟體服務」以及「加值產品」營收均較去年同期成長，其中「雲端及大量軟體服務」營收突破20億元，貢獻為三大產品線之首；而「加值產品」，如資安、備份、備援產品營收成長幅度最為突出，增幅逾17%，顯示雲端、AI與資安業務已逐步形成相互帶動的成長飛輪，持續挹注整體營運動能。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示：「宏碁資訊於 2024 至 2025 年間，雲端 AI 專案服務持續成長，專案量年增近四成，並已由概念驗證（PoC）階段，逐步邁向實際生產力導入，也進一步延伸至資料治理、資安防護、備份備援、維運優化及流程再造等整體數位轉型工程。此趨勢有助於宏碁資訊營收動能呈現穩定且具結構性的成長，產業需求則以金融業、高科技製造業及國營機構最為積極。」

根據IDC預測，臺灣代理式AI（Agentic AI）支出占比將於2029年達整體AI支出占比17%，成為企業推動新一波轉型的關鍵力量。展望未來，宏碁資訊除掌握此波AI發展契機外，持續積極拓展海外市場，穩步打造第二成長曲線。目前越南子公司，受惠於臺商供應鏈逐步移轉至越南，帶動當地對資訊軟硬體及系統服務之需求持續升溫，並於營運首年度即成功實現獲利，展現布局國際市場的雄心。公司亦將持續以AI服務商（AI Service Provider）為定位，提供企業AI、雲端與資安整合服務，協助客戶打造可持續營運的成長動能。

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