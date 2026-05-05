茂達法說會／正與客戶協商調漲 IC 報價 估計調升幅度在0至15％

IC設計廠茂達（6138）於5日舉行法說會，該公司董事長王志信透露，正與客戶協商調漲IC報價，以反映上升的晶圓代工與封測成本，估計調升幅度在0至15％之間。同時，法人估計，該公司本季業績可能季增中個位數百分比，上半年營收可望年增逾一成，而下半年業績表現將優於上半年。

茂達日前已公布首季財報，合併營收為19.79億元，季增3％、年增11％，歸屬母公司業主淨利為2.69億元，季減2％、年增42％，每股純益為3.68元。

關於IC漲價議題，王志信指出，今年開始包括晶圓代工與封測的報價都提高，預計對於IC成本的影響大多會從7月開始，因此茂達也與客戶討論協商其報價也要反映成本，估計調升幅度在0至15％之間，會依照使用不同晶圓代工與封測、不同應用與產品線而有所差異。

目前茂達共有四大產品線，包括散熱IC、電源管理IC、低壓降穩壓器（LDO）與Audio IC等。王志信表示，首季毛利率約38.4％左右，估計本季毛利率應當不會下滑，上半年毛利率可能與首季相當，而下半年散熱風扇、儲存應用表現若更好，加上記憶體應用在客戶端取得顆粒的情況改善，產品組合變化有機會使得毛利率更好。

同時，針對今年上、下半年的業績預估，王志信評估，上半年業績比重可能落在47％、48％左右，下半年則約占52％、53％。

另外，茂達積極切入伺服器領域，目前相關業績比重約低個位數百分比，主要來自電源管理應用貢獻，至於散熱風扇應用方面，正在客戶端測試中，該公司希望今年底前有更明確的進展，明年有機會開始挹注。