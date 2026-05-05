高階載板設備商敍豐中籤率0.21% 5月6日掛牌上櫃、中籤可賺20.5萬元

高階載板設備商敍豐（3485）將在5月6日以每股128元掛牌上櫃，辦理公開申購時吸引40萬1,813人參與抽籤，中籤率0.21%，以5日興櫃收盤價333元計算，中籤的投資人可望翻倍賺，有機會落袋20.5萬元，報酬率160.15%。

敍豐90%營收來自載板公司，是從事高階ABF載板、保護玻璃（Cover Lens）、觸控面板（Touch panel）及液晶顯示器（LCD）等相關濕製程生產設備的廠商，同時提供自動化物流及生產線規劃等服務，以EF為自有品牌，以台灣為主要生產銷售基地，同時在中國大陸昆山設立敍豐電子科技昆山公司（簡稱敍豐（昆山）），就近服務當地客戶。

董事長兼執行長周政均先前曾表示，AI與高速運算商機帶動載板客戶群持續積極擴產，帶動高階製程載板設備需求，訂單能見度直達2027年，部分客戶已經在洽談2028年訂單。