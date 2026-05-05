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信驊財報／首季獲利14.14億、年增59.4% EPS 37.41元寫單季歷史新高
股王信驊（5274）5日公告今年首季財報，單季獲利14.14億元，季增18%、年增59.41%，每股純益37.41元，寫下單季歷史新高紀錄。展望後市，外資看好伺服器管理晶片（BMC）將迎來新一波成長，信驊受惠產品規格與市占率擴大，業績表現將繼續走強。
外資指出，AI第一波浪潮由高效能輝達（NVIDIA）GPU主導，然而進入代理式AI時代，AI系統必須具備規劃多步驟任務、記憶過去行為並與各種外部工具互動的能力，隨系統複雜度提升，將使運算重心從加速器（GPU）轉向整體系統。
外資預期在GPU成長動能延續至2027年，包括推出更多機架產品及潛在新型NVLink交換器，資本支出效率可望提升，在此趨勢下，信驊AST2700產品預計2027年明顯放量，平均售價（ASP）有望再上調約20%。
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