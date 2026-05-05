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環球晶法說會／首季EPS 3.97元 董座：後續展望仍需審慎觀察

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
環球晶董事長徐秀蘭。聯合報系資料照
環球晶董事長徐秀蘭。聯合報系資料照

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）於5日召開法說會，公布首季每股純益為3.97元。

環球晶首季合併營收為139.85億元，季減3.6％、年減10.3％，毛利率為20.8％，淨利為18.96億元，季減14％、年增30.2％，每股純益為3.97元。

環球晶董事長徐秀蘭表示，AI應用自資料中心延伸至邊緣裝置與終端應用，帶動先進製程與先進封裝發展，提升單一裝置矽含量，並支撐高階晶圓需求。隨著AI應用進一步擴展至更廣泛應用，部分成熟製程需求也逐步回溫。不過，整體復甦節奏仍不均衡，在總體經濟不確定性持續下，後續展望仍需審慎觀察。

環球晶提到，其12吋產能維持高稼動，尤其先進製程相關需求表現更為強勁，8 吋產品在電源管理與類比應用支撐下，也持續維持高稼動。預期隨庫存正常化持續推進，8吋產品穩健表現可望進一步帶動6吋晶圓市場復甦。

值得注意的是，過往在環球晶的產品組合中，8吋以下與特殊晶圓的占比大於12吋晶圓，但在擴產後，12吋晶圓占比明顯大增，預期將達近三分之二，且其中一大部分是供應先進製程應用。

同時，在全球多處據點擴產後，環球晶在美國密蘇里新廠方面，部分射頻與矽光子應用產品已於首季開始量產，德州新廠設備安裝與產線建置持續推進，並由關鍵客戶驗證帶動產能逐步放量。其義大利新廠新產線已通過IATF 16949認證，正持續推進客戶驗證。日本擴產也已迅速開始貢獻獲利、毛利改善及帶入正向現金流。

徐秀蘭 半導體 環球晶 矽晶圓

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