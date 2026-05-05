新普、AES 四月營收雙成長 新普第2季營運有望超過第1季

電池模組龍頭新普（6121）及旗下AES-KY（6781）5日公布今年4月營收，雙雙繳出月增、年增佳績，其中，新普筆電業務受惠PC品牌廠提前拉貨影響，帶動相關業務出貨表現「淡季不淡」，法人預估，在筆電業務助攻下，新普第2季營收有望優於首季，與去年同期表現相當。

新普今年4月營收69.09億元，月增0.62%、年增4.4%；累計新普今年前四個月營收達253.78億元，年增1.53%

新普今年4月營收較上月逆勢成長，主要受惠筆電業務表現優於預期，PC品牌廠提前拉貨所致。由於消費者及通路商預期筆電價格將持續上漲，因此今年上半年市場出現提前購買潮，帶動筆電相關供應鏈上半年銷售逆勢成長，新普電池模組業務也跟著受惠。

法人預估，在筆電業務助攻下，新普第2季營收有望優於首季，與去年同期表現相當。

此外，新普在國際評級機構MSCI最新公布ESG評級結果，由A級提升至AA級，入列「領先者（Leader）」級別，本次公布的結果是根據MSCI 5.0版最新評級標準得出的，新普在 226 家電子設備、儀器和組件(Electronic Equipment, Instruments & Components)類別中名列前茅，充分展現新普科技在ESG永續治理成效及國際競爭力的展現。

MSCI於2026.3月發布新版ESG評級模型5.0，進一步強化透明度與實質性，透過更精細的數據化模型，提升審核標準尺度，更重視同業可比較性。在此更趨嚴謹的評估架構下，新普科技仍取得升級，顯示在ESG策略面與執行面，具備高度成熟度與穩健性。

新普科技除了在國際ESG評級表現亮眼外，在CDP供應鏈永續管理，連續兩年(2024~2025)獲得供應鏈議合評價（Supplier Engagement Assessment, SEA）最高「A」級肯定，充份展現新普科技在供應鏈永續管理，特別是在供應鏈減碳、ESG風險控管及責任採購等面向的積極作為。透過與供應商建立長期合作，攜手建立共榮生態圈，邁向永續共好之未來 。

在AES方面，今年4月營收15.23億元，月增1.13%、年增16.56%，為同期新高紀錄；累計AES今年前四個月營收達60.52億元，年增27.56%。

AES近年受惠伺服器備援電池模組（BBU）快速成長，帶動營運持續走高，展望2026年，AES預期，隨著大形雲端服務供應商（CSP）資料中心資本支出需求持續強勁，BBU應用將延續，對相關業務持續樂觀看待。

AES HVDC相應產品預計量產時間將在2026年下旬，晚一點則至2027年。該產品因技術門檻較高，除了增加新挑戰者進入門檻外，技術落後者也可能跌出供應商外。