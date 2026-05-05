世界財報／首季 EPS 1.18元 預期第2季晶圓出貨量季增11~ 13%

世界先進5日公布今年第1季營運報告，首季合併營收約125.32億元，歸屬於母公司業主淨利約22.46億元，每股稅後盈餘約1.18元；預期第2季晶圓出貨量將季增約 11%至 13%；產品平均銷售單價將季增約 2%至 4%；毛利率將約介於 31%至 33%之間。

與上一季營收125.94億元相較，世界先進今年第1季營收約減少0.5%；歸屬於母公司業主淨利約為22.46億元，上一季為17.48億元。由於年末庫存調整後顧客需求趨於穩定，因此，第1季晶圓出貨量較上季成長約3%，產品平均銷售單價季減約4%，毛利率上升1.8個百分點至29.3%。整體而言，第1季營運表現符合今年2月3日公司提供的業績展望。

世界先進發言人黃惠蘭副總經理暨財務長表示，受季節性需求和客戶庫存回補帶動，在新台幣平均匯率31.3元兌1美元的假設下，預期2026年第2季晶圓出貨量將季增約 11%至 13%；產品平均銷售單價將季增約 2%至 4%；毛利率將約介於 31%至 33%之間。