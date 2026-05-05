聯寶營收／4月5,911萬元、月增34.02％ 搶攻AI與高速網通升級商機

聯寶（6821）5日公布2026年4月合併營收為5,911萬元，較上月成長34.02％，惟去年同期受網通相關客戶因應關稅政策調整而提前備貨，使基期相對墊高，致使今年4月營收較去年同期減少21.64％。累計2026年1至4月合併營收為1.81億元，較去年同期減少15.16％。

聯寶表示，4月營收表現較3月成長，主要受惠南亞地區磁性元件專案進入放量階段，帶動旗下PoE、LAN類變壓器產品出貨增加，挹注整體磁性元件業務銷售表現，另一方面，聯寶持續優化無線充電業務之客戶與產品組合策略亦逐步展現成效，4月無線充電模組訂單出貨同步成長，不僅有助於提升產品結構與附加價值，亦進一步帶動整體營運良好動能。

隨著AI伺服器、邊緣運算與高速交換機需求快速擴張，全球科技產業正加速邁入高效能運算與高功率密度架構時代，對於電源管理與訊號傳輸的穩定性與效率要求同步提升。

聯寶指出，公司長期深耕磁性元件技術，並持續投入高功率密度與整合型系統方案開發，以因應新世代應用需求，於4月正式發布全新高效能 RJ45 ICM，透過高度集成的封裝技術，大幅節省PCB布局空間，為AI伺服器等高密度設備提供更靈活的設計餘裕與卓越的EMI與訊號完整性，另優化後的磁性迴路結構，能有效抑制高頻干擾，確保2.5G/5G甚至10G Base-T傳輸的穩定性。並可全方位支援各類PoE規格，滿足大功率受電設備（PD）對電力與數據傳輸的高標準要求。

展望未來營運，聯寶持審慎樂觀看法，正向看待伴隨AI運算需求持續提升、高速網通設備升級趨勢明確，以及高功率電源應用持續擴大，高階磁性元件市場仍具備良好成長空間。

聯寶亦持續強化磁性元件業務產品線擴充與技術升級，積極切入高功率應用領域，包括高瓦數電源模組與高效能無線充電解決方案，並同步鎖定矽光子、低軌衛星通訊及次世代無線通訊標準（如Wi-Fi 8）等新興應用市場，目前相關新品已陸續進入客戶送樣與驗證階段，隨著應用場景逐步成熟，有望於今年下半年小量出貨，並成為帶動未來中長期營運成長動能之一。