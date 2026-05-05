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世界法說會／新加坡12吋廠將生產中介層等獲客戶包產能 資本支出下修

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
世界先進旗下新加坡12寸廠VSMC正在推進至量產階段。公司／提供
世界先進旗下新加坡12寸廠VSMC正在推進至量產階段。公司／提供

世界（5347）先進今日召開法說會，世界先進董事長暨策略長方略、總座尉濟時、財務長黃惠蘭、全球業務及規劃副總經理陳姿鈞出席，世界先進更新新加坡12吋廠生產與製程進度，其中提到12吋晶圓廠生產包含中介層以及原先規畫混合訊號等瞄準行動裝置與車用等。客戶寄託設備並取得使用產能承諾，資本支出將可望降低從78億美元降至67億美元，持股比率不變，外界換算該廠資本支出調降約14%。

世界先進也指出，今年資本支出應對成熟製程需求8吋升級以及12吋設備投資估計約為2025年相當，仍約600-700億元其中85%用於VSMC。新加坡12吋廠維持2027年第1季量產，因產品組合變化，預計2029年達滿載時月產能將從原先預估5.5萬片下修為約4.5萬片。

方略說，2024年12月4日該廠動土建置，進機順利甚至進度超前，200台機檯已在試運轉，樣品預計6-7月產出，可望於2027年第1季量產，並可望提早達到滿載，12吋進展目前相對滿意。世界也說，相關產能已和客戶簽LTA有助於毛利率。

方略也說，按照目前進展來看長期獲利目標仍沒有改變。

法人關注AI應用，世界先進統計，AI相關伺服器對應HPC相關去年營收貢獻個位數，今年營收兩倍成長達雙位數，下半年持續看好，業界皆預期2027年趨勢仍會持續。

新加坡 世界先進

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