350家興櫃公司2025年營收年增97億 11家賺逾1股本

櫃買中心今天表示，350家興櫃公司皆已完成2025年度財務報告公告申報作業，營收總計約新台幣4957億元，年增97億元，其中綠能環保業及電子零組件業營收分別成長42%及38%，且電子零組件業稅前淨利更成長637%，於各類股族群中表現亮眼。

櫃買中心統計，2025年獲利超過1個股本（每股盈餘超過10元）的興櫃公司有11家，每股盈餘（EPS）排名前2名分別為和淞27.33元、貝爾威勒18.04元。

據統計，去年EPS為5元以上未達10元的公司計有24家；2元以上未達5元的公司計有65家，共100家公司EPS達2元以上，占整體興櫃公司29%。

此外，興櫃公司2025年獲利公司計197家，占整體興櫃公司56%。