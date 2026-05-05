寶得利擬減資18%彌補虧損

IC測試大廠欣銓（3264）昨（4）日召開法說會，公司表示，在AI、HPC與記憶體需求帶動下，全年營收呈現逐季攀升態勢，且隨著新產能逐步開出，獲利有望同步走高，其中，承接AI ASIC的龍潭新廠預計第

2026-05-04 23:54