台特化第1季獲利大增92%

半導體氣體業者台特化（4772）昨（4）日公布第1季財報，首季稅後純益1.96億元，年增約92%，每股純益（EPS）0.7元。

台特化因大客戶先進製程產能推進，支撐氣體本業需求續旺，新產品無水氟化氫（AHF）穩定放量，加上併購泓潔科技，本業、併購雙主軸助攻，為台特化營運添力。

業界指出，台特化受惠2奈米製程擴產進度，旗下主力產品矽乙烷（Disilane）在市場上具寡占地位；加上併入泓潔科技，大幅挹注營收，台特化今年有望持續收穫綜效。

法人表示，隨先進製程產能放大，2奈米製程進入量產階段，2026年矽乙烷產品需求成長，台特化矽乙烷年產能已自26噸提升至30噸。

此外，台特化去年通過驗證並正式放量的新產品無水氟化氫（AHF），今年出貨也將放大。法人指出，公司目標於今年內將AHF在特氣營收中的占比提升至雙位數；目前台特化為國內少數具備高純度AHF量產能力的本土業者。

併購事業效益也持續顯現。泓潔科技與原有特氣業務形成「材料+服務」一站式解決方案。泓潔科技專精於半導體設備零組件超高潔淨清洗（UHP）及表面精密加工。台特化指出，在先進製程對於腔室（Chamber）潔淨的極高要求下，市場需求龐大，也顯著推助營收成長。目前主要市場包含中國大陸成熟製程，以及台灣先進製程客戶。

台特化3月單月營收2.79億元，年增289.6%；第1季累計營收8.56億元，年增290%，顯示併購效應持續推進營收成長，也帶動獲利年增。

台特化去年於法說會上表示，將維持「一年一新品」的開發節奏。法人指出，公司今年研發目標將朝前驅物推進，目標在2027年步入量產。

法人表示，由於2奈米（N2）製程導入GAA架構，對薄膜沉積的精準度要求隨之提高，原子層沉積（ALD）技術更成為關鍵，其中前驅物材料角色更關鍵、對技術的挑戰也更高。