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五福第1季 EPS 3.44元 雙軌策略搶市

經濟日報／ 記者黃淑惠嚴雅芳／台北報導

五福旅遊（2745）昨（4）日召開董事會，公布第1季營運成績單，營收寫下歷史新高、每股純益則為次高記錄，每股純益（EPS）3.44元。

五福旅遊第1季合併營收達25.41億元，年增率13.46%；獲利受匯率波動影響，業外認列匯兌評價損失， 稅後純益為 1.16億元，年減19.8%，單季每股純益（EPS）仍繳出3.44元的亮眼成績，創下單季歷史次高的優異表現。

五福旅遊表示，面臨市場環境變化與機票價格波動的挑戰下，獲利仍維持在高檔水準，顯示五福旅遊在透過優化產品組合與抗漲策略，成功將市場觀望轉化為實質營運績效，展現卓越的獲利實力；在多變的市場環境下仍展現強勁成長動能。

展望未來，五福旅遊將持續採取「實體據點擴張」與「數位效能提升」的雙軌策略。透過全台門市的深度經營與內部系統的全面優化，不僅能即時掌握市場脈動，更致力於為每一位消費者提供更具質感且多元的行程選擇。

營收 EPS

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