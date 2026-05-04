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華研第1季 EPS 1.78元 2025年配息8元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

華研國際（8446）昨（4）日公告，第1季稅後純益9420.3萬元，年減46.5%，每股純益（EPS）1.78元。

另外，董事會決議去年盈餘分配案，擬每股配發現金股利8元，依昨日收盤價83元計算，現金殖利率約9.6%，預計將於5月7日配發。

華研表示，第1季處於新一輪大型演唱會巡演籌備期，演出場次相對較少，因此營收、獲利減少，但第2季將推出新的世界巡迴演唱會，包括動力火車《一路向前》演唱會，自台北小巨蛋起跑，從5月15日至17日連續三晚登場，且門票均已秒殺售罄，營收預計於5月認列。

另，林宥嘉《超級管家》世界巡迴演唱會，於4月29日正式官宣，預計6月27日自廣州展開，並於戶外體育場舉行，讓更多粉絲體驗演唱會的魅力，也為後續營運表現挹注成長契機。

業外方面，華研表示，第1季業外利益0.21億元，主要來自投資性不動產租金收益、利息收入及兌換利益，業外利益較去年同期減少，主要係因去年同期受惠於持有Cloud Village Inc.（網易雲音樂）股票之評價利益，該金融資產已於2025年上半年處分完畢，相關投資利益已全數實現。

展望未來，華研表示，持續投資於音樂創作，2026年擴大舉辦第20屆詞曲創作大賽，挖掘並培養新生代詞曲創作者，提供得獎者百萬預付簽約金及免費入席華研音樂創作營等機會，配合藝人推出優質新作品，豐富音樂曲庫，期望在數位串流風潮與實體演出現場體驗並行的環境下，持續蓬勃華語音樂市場、營運續創佳績。

演唱會 林宥嘉 營收

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