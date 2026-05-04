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華研財報／第1季 EPS 1.78元 配息8元、殖利率9.6％

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華研（8446）國際音樂4日公告，第1季稅後純益9,420.3萬元，年減46.5%，每股稅後純益（EPS）1.78元。另，董事會決議，擬配發每股現金股利8元，依今日收盤價83元計算，現金殖利率約9.6％，預計於5月7日配發股東。

華研表示，第1季處於新一輪大型演唱會巡演籌備期，演出場次相對較少，因此營收、獲利減少，但第2季將推出新的世界巡迴演唱會，包括動力火車《一路向前》演唱會，自台北小巨蛋起跑，從5月15日至17日連續三晚登場，且門票均已秒殺售罄，營收預計於5月認列。

另，林宥嘉《超級管家》世界巡迴演唱會，於4月29日正式官宣，預計6月27日自廣州展開，並於戶外體育場舉行，讓更多粉絲體驗演唱會的魅力，也為後續營運表現挹注成長契機。

業外方面，華研表示，第1季業外利益0.21億元，主要來自投資性不動產租金收益、利息收入及兌換利益，業外利益較去年同期減少，主要係因去年同期受惠於持有Cloud Village Inc.（網易雲音樂）股票之評價利益，該金融資產已於2025年上半年處分完畢，相關投資利益已全數實現。

華研表示，以音樂內容為營運核心，持續投入新歌、專輯及影視音樂等作品開發，不斷累積具長期價值之音樂智慧財產資產，穩固數位音樂授權收入基石。2026年截至目前，公司已推出動力火車全新單曲〈I Need You〉、曾沛慈透過公司2026年全新推出之音樂影像計劃「音樂產房HIM & Her Production Room」重新演繹的〈孤單心事〉、清新女聲鄭馥儀全新「校園三部曲」系列單曲〈學妹〉〈不是朋友的朋友〉〈樓梯間唱的歌〉、新時代顛覆系女團 babyMINT〈WIL：D feat. JUD陳泳希〉、郁可唯為電影《最親愛的陌生人》獻聲的宣傳曲〈一覺醒來〉，及李友廷為影集《那些你不知道的我》獻唱的片尾曲〈未完成的歌〉等作品。

此外，曾沛慈近期參與大陸音樂綜藝節目《乘風2026》，憑藉穩定唱功及舞台魅力，以代表作〈一個人想著一個人〉及經典歌曲翻唱喚起觀眾回憶殺，成功引發社群熱烈討論，再度受到廣大關注，人氣升溫，也為後續音樂作品及演藝經紀發展帶來更多成長可能。

而華研今年4月亦宣布，Julia吳卓源正式加盟，Julia吳卓源近期與日本潮流製作人STUTS合作發行EP《With U》，一推出便登上台灣及日本Apple Music R&B專輯排行榜雙冠軍，並將於11月登上日本武道館演出，展現跨足國際市場的發展潛力。

展望未來，華研表示，持續投資於音樂創作，2026年擴大舉辦第20屆詞曲創作大賽，挖掘並培養新生代詞曲創作者，提供得獎者百萬預付簽約金及免費入席華研音樂創作營等機會，配合藝人推出優質新作品，豐富音樂曲庫，期望在數位串流風潮與實體演出現場體驗並行的環境下，持續蓬勃華語音樂市場、營運續創佳績。

演唱會 營收 EPS

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