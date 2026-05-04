長科首季每股配息0.45元 第2季不排除上修

導線架大廠長華科技（長科*，6548）今開董事會，會中通過2026年第1季盈餘分配案，預計每股現金股息為新台幣0.45元（以下幣別同），並決定除息基準日為2026年10月23日，15日為除息交易日，16日為最後過戶日，自19日起至23日停止普通股股票過戶，11月18日發放股息。

長科重視穩定經營與回饋股東，憑藉穩健的業績表現和良好的財務規劃，以持續維持穩定的季度配息政策。未來將視第2季獲利表現審慎評估調整股利發放政策的可能性，惟實際配發內容仍須經董事會決議通過而定。

由於資料中心伺服器的電源相關需求強勁，預期IC類產品將有較大成長。此外，高階QFN和工控類應用需求也維持強勁，長科持續看好第2季訂單，預期2026年第2季營收將高於第1季，成長率可望達雙位數幅度。

此外，長科董事會也通過會計師核閱的2026年第1季合併財務報告，單季合併營收為36.72億元，年增15％、季增5％，主要受惠於國內外封裝大廠拉貨力道提升，QFN及IC類產品成長相對突出。在業外部分，2026年第1季匯率走勢趨於平穩，匯兌收益明顯收斂，較上季和去年同期減少。整體而言，第1季歸屬母公司業主之本期純益為4.69億元，與上季持平，每股純益為0.51元。