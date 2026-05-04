快訊

史國專機起飛！賴總統預期搭乘該機明晨抵台 飛機身分資訊疑「刻意關閉」

日職／徐若熙淚光閃爍 4局被掃射14安、失7分遭西武震撼教育

傳伊朗飛彈擊中美國軍艦 油價應聲上漲逾5%…美方說法不同調「陷羅生門」

聽新聞
0:00 / 0:00

長科首季每股配息0.45元 第2季不排除上修

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
長科董事長陳志宏。圖／長科提供
長科董事長陳志宏。圖／長科提供

導線架大廠長華科技（長科*，6548）今開董事會，會中通過2026年第1季盈餘分配案，預計每股現金股息為新台幣0.45元（以下幣別同），並決定除息基準日為2026年10月23日，15日為除息交易日，16日為最後過戶日，自19日起至23日停止普通股股票過戶，11月18日發放股息。

長科重視穩定經營與回饋股東，憑藉穩健的業績表現和良好的財務規劃，以持續維持穩定的季度配息政策。未來將視第2季獲利表現審慎評估調整股利發放政策的可能性，惟實際配發內容仍須經董事會決議通過而定。

由於資料中心伺服器的電源相關需求強勁，預期IC類產品將有較大成長。此外，高階QFN和工控類應用需求也維持強勁，長科持續看好第2季訂單，預期2026年第2季營收將高於第1季，成長率可望達雙位數幅度。

此外，長科董事會也通過會計師核閱的2026年第1季合併財務報告，單季合併營收為36.72億元，年增15％、季增5％，主要受惠於國內外封裝大廠拉貨力道提升，QFN及IC類產品成長相對突出。在業外部分，2026年第1季匯率走勢趨於平穩，匯兌收益明顯收斂，較上季和去年同期減少。整體而言，第1季歸屬母公司業主之本期純益為4.69億元，與上季持平，每股純益為0.51元。

營收 科技 普通股

延伸閱讀

聚陽首季每股賺4.35元 看好第2季重回年成長軌道

融程電財報／首季EPS達1.8元 預期第2季營運將創單季歷史新高

寶得利擬減資18.15%彌補虧損 首季每股虧損0.18元

穎崴財報／第1季大賺近兩個股本 AI、HPC測試需求續旺

相關新聞

興櫃2025年度營收穩定成長…電子零組件業營收及獲利亮眼 這檔獲利王

櫃買中心表示，興櫃公司應公告申報2025年度財務報告之公司家數為350家，均已依規定期限完成公告申報作業。經統計上述350家興櫃公司2025年度整體營收總計約4,957億元，較2024年度成長97億元

寶得利擬減資18.15%彌補虧損 首季每股虧損0.18元

寶得利（5301）4日董事會決議辦理減資彌補虧損，減資幅度達18.15%，並舉辦重大訊息說明。公司擬減資新台幣1.196億元，減資後實收資本額降至5.39億元。董事會同時通過第1季財報，首季營收5,7

五福財報／第1季營收創歷史新高 EPS則維持次高、達3.44元

五福（2745）旅遊4日召開董事會，第1季營收為歷史新高、EPS次高記錄，每股稅後純益3.44元。

五福財報／單季EPS 3.44元、創單季歷史次高 持續擴張實體據點

五福（2745）4日召開董事會，通過首季財報。第1季合併營收達25.41億元，較去年同期成長13.46%；惟因受匯率波動影響，業外認列匯兌評價損失，稅後純益1.16億元，年減19.81%，單季每股稅後

AI生技股來了！雲象科技明競拍 5月20日登錄創新板

專注於數位病理與AI醫療解決方案的雲象科技（7803）配合創新板上市前公開承銷，將對外辦理競價拍賣4,721張 最高投標472張 底標20元 暫定承銷價25元。競拍期間為5月5日至5月7日，並於5月1

精測4月營收5.23億元 創單月新高 月增7.3%

晶圓檢測介面大廠精測（6510）公布2026 年4月營收報告，單月合併營收新台幣 5.23 億元，較上月增加 7.3 %，較去年同期成長 30.2 %。本年度累計合併營收18.81億元，較去年同期成長

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。