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興櫃2025年度營收穩定成長…電子零組件業營收及獲利亮眼 這檔獲利王

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

櫃買中心表示，興櫃公司應公告申報2025年度財務報告之公司家數為350家，均已依規定期限完成公告申報作業。經統計上述350家興櫃公司2025年度整體營收總計約4,957億元，較2024年度成長97億元，其中綠能環保業及電子零組件業之營收分別成長42%及38%，且電子零組件業之稅前淨利更是成長637%，於各類股族群中表現亮眼。興櫃獲利王是和淞（6826），每股稅後純益（EPS）有27.33元。

在每股稅後純益（EPS）方面，2025年度獲利超過一個股本（EPS超過10元）興櫃公司計有11家；EPS為5元以上未達10元的公司計有24家；2元以上未達5元的公司計有65家；合計100家公司EPS達2元以上，占整體興櫃公司29%。此外，興櫃公司2025年度獲利公司計197家，占整體興櫃公司56%，顯示興櫃市場有許多基本面穩健的公司值得投資人關注。

櫃買中心表示，為服務投資大眾，櫃買網站提供興櫃公司EPS排名資訊，歡迎投資人於櫃買中心網站（www.tpex.org.tw>興櫃>興櫃公司資訊>統計報表>上櫃/興櫃公司財務排名>興櫃EPS排名）查詢利用。另可至公開資訊觀測站「財務資訊/公司營運」項下查閱，或至「單一公司>電子文件下載」項下查看財務報告電子書，並善用「財務比較e點通」（http://mopsfin.twse.com.tw/）及「主題專區>財務及交易資訊重點專區」，以協助解讀並比較財務資料，作為投資決策參考。

綠能 營收 EPS

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