桓鼎完成子公司BHHK股權交割 聚焦綠能轉型新篇章

桓鼎-KY（5543）旗下BHHK之股權處分案近期正式完成交割。桓鼎表示，此舉除有助於集團擺脫近年虧損業務包袱外，亦可望回沖先前財報所認列的相關損失，進一步優化資產結構、改善財務體質並提升整體營運效率。更重要的是，此次交易象徵桓鼎集團正式加速推動營運轉型，將資源更集中投入高成長性的綠色能源事業，為集團未來發展開啟全新篇章。

桓鼎旗下BHHK主營大陸內銷金屬建材業務，近年因當地內銷市場競爭加劇，使得集團整體營運承受虧損壓力。此次完成BHHK股權處分，除有助於集團擺脫近年虧損業務包袱外，亦可望回沖先前財報所認列的相關損失。

桓鼎集團仍秉持全面推動綠色能源業務轉型及提升股東權益為核心目標，已完整建構包括電池模組、能源管理、智慧載具以及工程整合等多元技術整合，積極打造涵蓋「創能、儲能、節能、用能」四大面向的綠能生態圈平台，同時，亦持續深化與國內外策略合作夥伴的資源整合，強化技術能力與全球市場競爭優勢。

桓鼎2026年第1季合併營收達8.65億元，創近八季新高，除受惠台灣地區公共工程專案依照既定進度穩定認列外，綠色能源事業表現亦持續升溫，旗下電池模組業務受惠低軌衛星相關訂單逐步放量，同時工業設備、醫療儀器與儲能系統等多元應用市場拉貨需求同步增溫，帶動第1季綠能事業營收比重仍保持近五成水準，展現轉型策略逐步開花結果。

展望2026年第2季，桓鼎持審慎樂觀看法。桓鼎仍秉持以綠能生態平台為核心推動成長，透過集團資源整合綜效，助力旗下電池模組、儲能系統與營造工程專案的整體接單規模，隨著全球能源轉型與電動化趨勢延續，儲能與電池模組需求仍具良好成長空間。