快訊

史國專機起飛！賴總統預期搭乘該機明晨抵台 飛機身分資訊疑「刻意關閉」

日職／徐若熙淚光閃爍 4局被掃射14安、失7分遭西武震撼教育

傳伊朗飛彈擊中美國軍艦 油價應聲上漲逾5%…美方說法不同調「陷羅生門」

聽新聞
0:00 / 0:00

寶得利擬減資18.15%彌補虧損 首季每股虧損0.18元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

寶得利（5301）4日董事會決議辦理減資彌補虧損，減資幅度達18.15%，並舉辦重大訊息說明。公司擬減資新台幣1.196億元，減資後實收資本額降至5.39億元。董事會同時通過第1季財報，首季營收5,778.8萬元，年增10.19%，稅後淨損1,164.7萬元，每股虧損0.18元。

寶得利表示，依目前已發行股數65,890,304股計算，本次將銷除11,961,458股，減資比例為18.15%；減資後股本降至539,288,460元，發行股數為53,928,846股（含私募38,618,417股）。

寶得利表示，此次減資主要為彌補累積虧損、改善財務結構，屬帳面調整，不涉及現金退還股東。公司指出，本案仍須提報6月15日股東會通過並經主管機關核准，減資基準日與相關作業將授權董事長訂定；若未來因買回庫藏股、可轉債或員工認股權憑證轉換等因素影響流通股數，減資比率亦將相應調整。

此外，減資完成後，預計上櫃普通股股數為15,310,429股，占減資後已發行普通股比率約28.39%。公司強調，將持續調整資本結構，以強化財務體質。

減資 營收

延伸閱讀

第一金股利全配現金 每股1.3元 盈餘分配率69.5%近七年新高

富邦ETF 00662分割案通過 布局美科技股更靈活

14金控Q1投資成績單⋯海外失血、國內獨撐 帳上收益僅66億元

五福財報／第1季營收創歷史新高 EPS則維持次高、達3.44元

相關新聞

興櫃2025年度營收穩定成長…電子零組件業營收及獲利亮眼 這檔獲利王

櫃買中心表示，興櫃公司應公告申報2025年度財務報告之公司家數為350家，均已依規定期限完成公告申報作業。經統計上述350家興櫃公司2025年度整體營收總計約4,957億元，較2024年度成長97億元

寶得利擬減資18.15%彌補虧損 首季每股虧損0.18元

寶得利（5301）4日董事會決議辦理減資彌補虧損，減資幅度達18.15%，並舉辦重大訊息說明。公司擬減資新台幣1.196億元，減資後實收資本額降至5.39億元。董事會同時通過第1季財報，首季營收5,7

五福財報／第1季營收創歷史新高 EPS則維持次高、達3.44元

五福（2745）旅遊4日召開董事會，第1季營收為歷史新高、EPS次高記錄，每股稅後純益3.44元。

五福財報／單季EPS 3.44元、創單季歷史次高 持續擴張實體據點

五福（2745）4日召開董事會，通過首季財報。第1季合併營收達25.41億元，較去年同期成長13.46%；惟因受匯率波動影響，業外認列匯兌評價損失，稅後純益1.16億元，年減19.81%，單季每股稅後

AI生技股來了！雲象科技明競拍 5月20日登錄創新板

專注於數位病理與AI醫療解決方案的雲象科技（7803）配合創新板上市前公開承銷，將對外辦理競價拍賣4,721張 最高投標472張 底標20元 暫定承銷價25元。競拍期間為5月5日至5月7日，並於5月1

精測4月營收5.23億元 創單月新高 月增7.3%

晶圓檢測介面大廠精測（6510）公布2026 年4月營收報告，單月合併營收新台幣 5.23 億元，較上月增加 7.3 %，較去年同期成長 30.2 %。本年度累計合併營收18.81億元，較去年同期成長

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。