五福財報／第1季營收創歷史新高 EPS則維持次高、達3.44元

五福（2745）旅遊4日召開董事會，第1季營收為歷史新高、EPS次高記錄，每股稅後純益3.44元。

五福旅遊第1季合併營收達25.41億元，年增率13.46%；獲利的部分，則受匯率波動影響，業外認列匯兌評價損失，稅後純益為 1.16億元，年減19.81%，單季每股稅後純益（EPS）仍繳出3.44元的亮眼成績，創下單季歷史次高的優異表現。

面臨市場環境變化與機票價格波動的挑戰下，五福獲利仍維持在史上次高水準，顯示五福旅遊在透過優化產品組合與抗漲策略，成功將市場觀望轉化為實質營運績效，展現卓越的獲利實力。綜觀首季營運表現，五福旅遊在多變的市場環境下仍展現強勁成長動能。

展望未來，五福旅遊將持續採取「實體據點擴張」與「數位效能提升」的雙軌策略。透過全台門市的深度經營與內部系統的全面優化，不僅能即時掌握市場脈動，更致力於為每一位消費者提供更具質感且多元的行程選擇，以穩健的經營步伐與創新的服務精神，持續邁向營運成長的新高峰。

國際戰爭局勢影響，導致部分長程線機票價格波動較大，稍微增加了旅遊成本與消費者觀望的氣氛；但受惠於全球觀光需求持續成長，加上五福旅遊精準掌握消費者「及早規劃、搶先卡位」的趨勢，積極推出「抗漲專區」行銷策略，除了減輕預算負擔，更能享受超值的旅遊體驗，成功將保守心態轉化為實質下單量。透過即時數據分析，五福旅遊精準掌握市場風向，滾動調整行程結構與產品組合，有效化解外部成本壓力，展現出卓越的營運實力與品牌韌性。

在業務量創新高與實體門市持續擴張的同時，五福旅遊積極運用數位工具優化內部管理效能，已於四月底全面導入 Google Workspace (GWS) 雲端協作系統，結合智慧化的Google生態系，搭配Gemini Pro AI數位化工具，大幅提升團隊作業效率。這項大規模的數位轉型，不僅能讓同仁將更多心力投入於產品開發與客戶服務，更強化了內部營運的敏捷度，使服務能量得以隨業績同步擴張，落實以數位力帶動企業長期發展的經營方針。