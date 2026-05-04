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五福財報／單季EPS 3.44元、創單季歷史次高 持續擴張實體據點

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
五福旅遊單季EPS 3.44元、創單季歷史次高。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影
五福旅遊單季EPS 3.44元、創單季歷史次高。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影

五福（2745）4日召開董事會，通過首季財報。第1季合併營收達25.41億元，較去年同期成長13.46%；惟因受匯率波動影響，業外認列匯兌評價損失，稅後純益1.16億元，年減19.81%，單季每股稅後純益3.44元，仍創單季歷史次高表現。

五福表示，在面臨市場環境變化與機票價格波動的挑戰下，首季透過優化產品組合與抗漲策略，成功將市場觀望轉化為實質營運績效。從大環境來看，雖受國際戰爭局勢影響，導致部分長程線機票價格波動較大，稍微增加了旅遊成本與消費者觀望的氣氛；但受惠於全球觀光需求持續成長，加上公司精準掌握消費者「及早規劃、搶先卡位」的趨勢，推出「抗漲專區」行銷策略，帶動整體下單量。

在通路布局上，五福持續擴大實體據點，繼3月插旗中壢與三峽北大特區後，新竹東區門市亦於4月下旬改裝開幕，並由原三樓店面轉為街邊店經營，強化來客導流效果。隨新據點加入，全台門市數已達19家。

數位轉型方面，五福於4月底全面導入Google Workspace雲端協作系統，並結合Gemini Pro AI工具，強化內部溝通與營運效率。公司表示，透過數位工具導入，除提升產品開發與客戶服務效率外，也有助於組織營運彈性，支撐業務規模擴張。

展望後市，五福表示，將持續推進「實體據點擴張」與「數位效能提升」雙軌策略，一方面深化區域市場經營，透過在地深耕、鞏固區域優勢，持續以「區域經營模式」複製到全台據點，並結合大數據分析與供應鏈整合，強化營運效率，帶動整體營運表現持續成長。

機票 營收

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