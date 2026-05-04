台星科財報／首季獲利年增15% 封測族群漲停潮添火

半導體封測廠台星科（3265）4日公布第1季財報，單季合併營收13.1億元，年增20.7%，稅後純益2.4億元，年增14.6%，每股稅後純益1.76元，營收與獲利同步較去年成長。受惠財報表現穩健，加上AI、高效能運算（HPC）與先進封測需求升溫，封測族群今日同步亮燈漲停，市場資金明顯回流測試與先進封裝題材。

台星科第1季合併營收13.1億元，季增4.6%、年增20.7%；毛利率25.5%，季減0.5個百分點、年減3.2個百分點；營益率19.6%，季增0.3個百分點、年減2.2個百分點；稅後純益2.4億元，季增0.4%、年增14.6%，每股稅後純益1.76元。整體來看，雖然毛利率仍較去年同期下滑，但營收規模持續放大，營益率也較上季小幅回升，支撐單季獲利維持季增、年增表現。

展望後市，台星科營運焦點仍集中在高階封裝測試、晶圓測試與CPO／矽光子布局。公司主要進攻CPO測試、晶圓測試（CP）及分析解決方案等領域，並已切入美系網通大廠送樣與測試階段；隨800G／1.6T光通訊規格升級，以及AI伺服器資料傳輸需求擴大，市場預期相關新產能若順利建置與通過驗證，將成為後續營運新增長動能。